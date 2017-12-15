Silk Way West Airlines выполнила чартерный грузовой рейс между Азербайджаном и Бразилией

2017-12-15 17:38 | www.oxu.az | 4

15 декабря 2017 года Азербайджанская грузовая авиакомпания Silk Way West Airlines выполнила первый прямой рейс из Баку в Сан-Паулу (Бразилия). 15-часовый полет из Международного аэропорт Гейдар Алиев в Международный аэропорт Виракопус на современном лайнере Boeing 747-8F стал самым длинным за всю историю авиакомпании.

Груз в количестве 36 тонн был отправлен из Китайской Народной Республики для компании производителя автомобилей в Бразилии.

Авиакомпания Silk Way West Airlines начала свою деятельность 19 июня 2012 года, с момента выдачи сертификата оператора Администрацией гражданской авиации Азербайджана. В настоящее время флот авиакомпании Silk Way West Airlines состоит из самолетов Вoeing 747-8F и Вoeing 747-400F.

Авиакомпания Silk Way West Airlines выполняет регулярные полеты в различные регионы мира – Азию, Европу, Ближний Восток и Северную Америку, используя Международный аэропорт Гейдара Алиева в качестве транзитного хаба, связывающего континенты друг с другом.