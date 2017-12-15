Республиканская ветлаборатория Азербайджана пройдет международную аккредитацию (ФОТО)

2017-12-15 17:57 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Республиканская ветеринарная лаборатория Государственной службы ветеринарного надзора при министерстве сельского хозяйства готовится пройти международную аккредитацию, сообщил в интервью Trend директор лаборатории Физули Гулиев.

По его словам, после прохождения аккредитации анализы, проводимые в лаборатории, будут полностью признаваться во всем мире.

"В настоящее время наша лаборатория готовится пройти международную аккредитацию. Мы уже сделали первые шаги в данном направлении - было подписано соглашение с одной известной итальянской лабораторией, и в январе их представители приедут к нам. Целью является усовершенствование нашего потенциала и деятельности, а также получение международной аккредитации в соответствии с ISO 17025-2009. После получения аккредитации анализы, проводимые в лаборатории, будут полностью признаваться во всем мире", - сказал Гулиев.

Директор лаборатории отметил, что в настоящее время лаборатория соответствует всем международным стандартам.

"После проведенных в 2015 году основательных ремонтных работ наша лаборатория стала соответствовать передовым мировым стандартам. Было закуплено современное оборудование производства Японии, США, Германии и других стран, что в результате позволило нам создать в лаборатории новые отделы, в частности в сфере пищевой безопасности - отдел биохимии и меламина, отдел ДНК и биостимуляторов и отдел определения количества химических веществ. Основной задачей данных отделов является проверка импортируемой в страну пищевой продукции животного происхождения", - сказал Гулиев.