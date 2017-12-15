Дорохин: Приезжая в Азербайджан, я испытывал страх

2017-12-15 17:44 | www.oxu.az | 6

«Кремль заинтересован в стабильном и предсказуемом Азербайджане».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан, об этом заявил завершивший свою дипломатическую миссию посол России в Баку Владимир Дорохин.

«Когда Борис Ельцин покидал Кремль и передавал власть Владимиру Путину, то сказал такую фразу: «Берегите Россию!» По этому примеру, я хочу сказать: «Берегите Азербайджан!» Потому что мы в России искренне заинтересованы в том, чтобы в Азербайджане все было хорошо, чтобы наш сосед южный жил в спокойном, предсказуемом и стабильном государстве. Это действительно наш искренний интерес. И мы никогда не лукавим, когда об этом говорим», - сказал В.Дорохин.

Дипломат отметил, что во время его назначения в Азербайджан он испытывал некий страх в силу ответственности миссии, возложенной на него в Кремле.

«Признаюсь честно, что я собирался на работу в Азербайджан не без волнения, испытывал некий страх. Потому что я понимал, насколько это ответственная и важная миссия для нашей страны», - отметил дипломат.

Он также заметил, что власти Азербайджана заняли правильную позицию в отношении религиозных общин страны.

«Я много раз говорил и писал о тех позициях, которая Русская православная Церковь (РПЦ) достигла в мусульманском Азербайджане. Это дорогого стоит. Я знаю, почему это происходит, и я знаю, что это происходит потому что, власти Азербайджана занимают правильную позицию», - заявил он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 27 ноября 2017 года освободил Владимира Дорохинa от обязанностей посла России в Азербайджане. Россия и Азербайджан все еще не нашли взаимопонимания относительно личности нового посла.

Н.О.