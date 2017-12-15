DemirBank выдал свыше 12 млн AZN кредитов

2017-12-15 17:48 | www.oxu.az | 4

DemirBank, успешно действовавший на протяжении 28 лет в банковском секторе Азербайджана, несмотря на сегодняшнее положение в экономике страны, осуществляет финансирование малого и среднего бизнеса и физических лиц. Так, за последние 4 месяца банк выдал кредитов на общую сумму около 12 миллионов АЗН. Кроме того, за этот же период было осуществлено свыше 35 000 денежных переводов на общую сумму до 30 миллионов АЗН. Следует отметить, что количество открытых пластиковых карт, выданных за оговоренный период составило свыше 3000 единиц. В данный момент продолжаются работы над разработкой новых потребительских и корпоративных кредитных продуктов на 2018 год. Одновременно завершаются работы над новым технологически продвинутым интернет и мобильным банкингом, упрощаются процедуры обслуживания клиентов.

Для поддержки стабильной ситуации и условий для развития и в следующих годах, акционеры DеmirBank-a подготовили конкретный план по увеличению капитала, который был предоставлен соответствующему государственному органу. В связи с этим выступающая в роли регулятора финансового сектора страны Палата надзора над финансовыми рынками предоставляет Банку значительную поддержку и консультации для упрочнения положения Банка в следующих годах. В данный момент клиенты могут свободно обращаться в любой из филиалов Банка и провести необходимые банковские операции. Банк работает в будние дни с 09:00 до 17:00, а филиал «Mərkəz» с 09:00 до 00:00 даже в выходные и нерабочие дни.

DemirBank, являющийся первым коммерческим банком страны, начал деятельность в 1989 году. Среди акционеров Банка представлены крупные международные финансовые организации, такие как Европейский Банк Реконструкции и Развития и Голландская Финансовая Компания Развития (FMO).

Для связи с Банком:

Информационный центр: (012) 149

http://www.demirbank.az

www.facebook.com/demirbank.az