Севиндж Сарыева покорила публику безупречным исполнением мугама (ФОТО)

2017-12-15 18:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в рамках проекта "Muğam axşamları" ("Вечера мугама") прозвучал мугам "Харидж Сегах", сообщили Trend Life в пресс-службе Центра мугама. Проект реализуется Международным центром мугама и телеканалом "Mədəniyyət" ("Культура").

Мугам прозвучал в исполнении заслуженной артистки Севиндж Сарыевой. Ханенде также исполнила "Махур теснифи", "Дилкеш теснифи", сочинения композитора Гаджи Ханмамедова "Телли", турецкую народную песню "Gül ağacı".

Выступление было встречено публикой с большим интересом, Севиндж Сарыева покорила публику безупречным исполнением.

Сочинения прозвучали в сопровождении инструментального ансамбля "Buta", художественным руководителем которого является исполнитель на таре Ровшан Гурбанов. Музыканты ансамбля – заслуженная артистка Тарана Алиева (ганун), Джейхун Мурадов (кяманча), Камран Новрузов (тар), Солтан Алиев (нагара).

Азербайджанский мугам включен в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО (2003) и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества (2008). 26 августа отмечается Международный день азербайджанского мугама.

Напомним, что в рамках проекта с 30 мая по 30 июня этого года была представлена серия концертов, посвященных азербайджанским ладам мугама (Раст, Шур, Сегях, Чахаргях, Баяты-Шираз, Шуштер, Хумаюн) с участием известных ханенде и молодых талантов.