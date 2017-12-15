Президент Ильхам Алиев: Сумгайыт превращается в большой современный промышленный центр в мировом масштабе (версия 2)

2017-12-15 18:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сумгайыт превращается в большой современный промышленный центр в мировом масштабе.

Об этом сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с коллективом Сумгайытского химико-промышленного парка.

«Сегодня в Сумгайытском химико-промышленном парке начнет функционировать несколько предприятий, заложен фундамент еще нескольких предприятий. Это прекрасное, знаменательное событие. Это еще раз свидетельствует о том, что создание Сумгайытского химико-промышленного парка является правильным и своевременно принятым решением. Сегодня отмечается открытие четырех предприятий, заложен фундамент еще трех предприятий», - сказал Президент Азербайджана.

Глава государства сказал, что создание Сумгайытского химико-промышленного парка является проявлением политики, проводимой в области промышленности.

«Государством были приняты все необходимые меры на этой территории. На участке площадью пятьсот гектаров государством были реализованы проекты по связи, коммуникационные, транспортные - одним словом, все инфраструктурные проекты. В свою очередь, частный сектор обеспечил инвестирование в важные для нашей страны сферы. На примере Сумгайытского химико-промышленного парка мы видим прекрасные результаты партнерства между государством и частным сектором. На этих предприятиях обеспечиваются работой тысячи человек. В настоящее время у парка есть 15 резидентов. Сумма вложенных инвестиций и инвестиций, которые будут вложены, исчисляется миллиардами долларов. Если мы учтем все проекты, строительство которых продолжается, то предусматривается вложение 2,7 миллиарда инвестиций», - сказал Президент Азербайджана.

По словам главы государства, сегодня начинают функционировать важные для экономики страны, ее промышленного потенциала предприятия.

«Это предприятия, которые устранят зависимость от импорта. Это меня очень радует. Потому что одна из наших основных целей заключается также в том, чтобы развивалось местное производство, открывались рабочие места и снизилась зависимость от импорта. Сегодня был заложен фундамент большого стекольного завода. После начала деятельности этого завода будет приостановлен импорт стекла в Азербайджан. Напротив, Азербайджан сам будет экспортировать стекло. Учитывая, что сегодня в Баку и других городах строятся сотни жилых зданий, современных небоскребов, спрос на стекло будет очень высокий», - сказал глава государства.

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