Заур Теймурбеков стал первым азербайджанцем в Германии, открывшим школу танцев (ФОТО)

2017-12-15 18:14 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Заур Теймурбеков – это имя хорошо известно любителям танца конца 90-х - начала 2000-х. Однако, за последние годы он пропал из поля зрения. Как оказалось, Заур уже полтора года живет в Германии вместе со своей новой семьей, открыл в городе Мюнстер свою школу стэпа, танцевального и актерского искусства. Об этом даже написали немецкие СМИ. Корреспондент Trend Life связался с Зауром, который поделился прошлым и рассказал о жизни в Германии.

Родоначальник национального степа

Заур родился в 1971 году в городе Баку. Его отец Айдын Теймурбеков был организатором известного детского ВИА "Абшерон", где также выступал Заур. Однажды в Москве он познакомился с Владимиром Кирсановым, создателем и руководителем танцевального ансамбля «Степ-компания Владимира Кирсанова», заслуженном артистом России, эстрадным танцовщиком (чечётка), преподавателем Российской академии театрального искусства (РАТИ-ГИТИС). Заур стал посещать его мастер-классы и появилась идея создания нового направления в степе. Он стал родоначальником азербайджанского национального степа! Визитной карточкой его степ-группы "Абшерон", созданной в 1996 году, был синтез классических движений степа с ритмами национальной азербайджанской музыки и национальными костюмами. Коллектив за короткое время приобрел популярность в Азербайджане, принимал участие в концертах, снимался в клипах звезд. На третьем Московском международном фестивале "Степ-Парад-99" Заур становится лауреатом и о его номере говорят, как о новом оригинальном направлении в реп-танце. О дальнейших успехах степ-группы "Абшерон" и его руководителя свидетельствуют награды международных конкурсов и фестивалей.

Чтобы повысить свой профессиональный уровень в 2005 году уезжает на учебу в Москву. Талантливые актерские данные замечают кинематографисты и он даже снимается в фильмах Виталия Мухаметзянова "Здравствуйте, мы ваша крыша!", Мурада Ибрагимбекова "Московская история", "Три девушки" и "И не было лучше брата", Мурада Алиева "Платина". Интересно, что однажды ему предложили сняться в главной роли вместе с Лией Ахеджаковой в фильме Владимира Меньшова "Продается дача". Но, ознакомившись со сценарием, Заур узнал, что его персонаж - армянин по национальности, и отказался. Заур воевал за освобождение Карабаха от армянских оккупантов и был ранен. В 2008 году он решает возродить степ-движение в Баку и открывает студию. Но задуманное не удается реализовать и вновь возвращается в Москву.

В качестве преподавателя и хореографа Российской академии театрального искусства готовит молодых танцоров, проводит мастер-классы по эстрадному танцевальному искусству, принимает участие в составе жюри различных конкурсов и фестивалей.

Новая жизнь в Германии

Заур Теймурбеков рассказывает: