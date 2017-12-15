Президент Ильхам Алиев: В основе ускорения процесса индустриализации в Азербайджане лежат наша политика и вера инвесторов (версия 2)

2017-12-15 18:16 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В основе ускорения процесса индустриализации в Азербайджане лежат наша политика и вера инвесторов.

Об этом в пятницу сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу на встрече с коллективом Сумгайытского химико-промышленного парка.

Глава государства отметил, что сегодня Сумгайыт является вторым после Баку большим промышленным городом на Южном Кавказе.

«Здесь создаются промышленные предприятия, отвечающие самым высоким стандартам. Это означает создание новых рабочих мест. Как мне сообщили, в настоящее время в Сумгайытском химико-промышленном парке работают более восьми тысяч людей - как в строительстве, так и в управлении предприятиями. В будущем эта цифра еще более вырастет. Значит, в Сумгайыте все вопросы, связанные с безработицей, найдут свое решение. Мы и в дальнейшем будем оказывать поддержку для всестороннего развития Сумгайыта», - сказал Президент Азербайджана.

Что касается создания промышленных зон, то Президент Ильхам Алиев отметил, что этот процесс получил в стране большой размах.