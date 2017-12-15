Центробанк: Решение ФРС напрямую не влияет на манат

2017-12-15 18:04 | www.oxu.az | 6

«Решение Федеральной Резервной системы США (ФРС) о ключевой ставке в краткосрочной перспективе обычно оказывает давление на страны, имеющие крупные поступления спекулятивного капитала. Так как Азербайджан не имеет крупных поступлений спекулятивного капитала, то здесь не ожидается никаких краткосрочных изменений под влиянием последнего решения ФРС».

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сообщили в Центробанке Азербайджана.

В ЦБА сказали, что это решение не имеет прямого влияния на манат.

Напомним, что комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам своего заседания принял решение повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до уровня 1,25−1,5% годовых.

Э.Ш.

