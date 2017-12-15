Эрдоган обратится в ООН из-за Иерусалима

2017-12-15 18:10 | www.oxu.az | 4

"Анкара обратится в ООН, чтобы добиться отмены решения США о признании Иерусалима столицей Израиля".

Как передает Oxu.Az со ссылкой на агентство Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган .

Согласно информации, это заявление было сделано в провинции Конья в видеообращении турецкого лидера к участникам митинга в поддержку Палестины.

"Вначале Турция планирует обратиться в Совбез ООН. Если какая-либо страна - постоянный член СБ ООН воспользуется своим правом вето, то Анкара внесет этот вопрос в повестку дня Генассамблеи и сделает все, чтобы незаконное и несправедливое решение по Иерусалиму было отменено", - пообещал Эрдоган

Н.О.