Президент Ильхам Алиев удостоил группу сотрудников МЧС почетных званий и наград

2017-12-15 18:25 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о награждении группы сотрудников МЧС орденами «За службу Отечеству» первой, второй и третьей степени, медалями «За отвагу», «За военные заслуги», «За отличие на государственной службе» и «За отличие на службе в органах по чрезвычайным ситуациям» третьей степени за отличие при исполнении служебных обязанностей.

Другим распоряжением главы государства группе сотрудников МЧС Азербайджана присвоены почетные звания «Заслуженный государственный служащий», «Заслуженный журналист» и «Заслуженный инженер» за продолжительную плодотворную деятельность.

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