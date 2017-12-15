Выделены средства на благоустройство Сумгайыта и замену лифтов в многоквартирных зданиях

2017-12-15 18:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по благоустройству и созиданию и укреплению материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городе Сумгайыт.

Согласно распоряжению, с целью выплаты необходимого аванса подрядным организациям для продолжения работ по благоустройству и созиданию и укрепления материально-технической базы лифтового хозяйства многоквартирных зданий в городе Сумгайыт из предусмотренного в госбюджете на 2017 год резервного фонда Президента Исполнительной власти города Сумгайыт будут выделены семь миллионов манатов, в том числе на замену непригодных к эксплуатации 105 лифтов в многоквартирных зданиях новыми - 3,7 миллиона манатов, для продолжения работ по благоустройству и созиданию – 3,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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