Проститутки России попросили Путина о защите

2017-12-15 18:30 | www.oxu.az | 4

Организация «Серебряная роза», защищающая права секс-работниц России, обратилась к президенту России, правительству и уполномоченному по правам человека с просьбой отменить наказание за проституцию — статью 6.11 Кодекса об административных правонарушениях.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Ura.ru.

По словам лидера организации Ирины Масловой, из-за страха попасть в базу данных проституток и подвергнуться дискриминации девушки не могут обратиться в правоохранительные органы, когда подвергаются насилию.

«За жесткую отмену статьи 6.11 я зацепилась в 2012 году, когда девочку — секс-работницу — убил пьяный полицейский. В то, что мы посадим полицейского, не верил никто — только я и ее мама (...) Осужденный служил в горячих точках и даже на апелляции орал: "Она же проститутка! А я герой, я родину защищал, с наркотрафиком боролся!" Зло должно быть наказано», - рассказала она изданию.

В качестве юридического основания для отмены статьи она указала на рекомендацию Комитета ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, а также Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам об отмене данной статьи в России.

Просьбу секс-работниц поддержала и директор общественного фонда «Новая жизнь» по профилактике ВИЧ-инфекции в сложных социальных группах Вера Коваленко. Она пояснила изданию, что статья 6.11 КоАП заставляет секс-работниц скрываться, в том числе и от врачей. «И это происходит в стране, где половой путь передачи ВИЧ-инфекции набирает обороты», - посетовала она.

Э.А.

