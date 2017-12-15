Названы главные претенденты на победу на Олимпиаде-2018

2017-12-15 18:40 | www.oxu.az | 5

Сборная Норвегии считается главным фаворитом зимних Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает «Чемпионат.com» со ссылкой на букмекерскую контору bwin.

На победу норвежцев по количеству золотых медалей можно поставить с коэффициентом 2.25. Далее идут Германия (3.00), США (9.00), Канада (15.0), Нидерланды (26.0) и Южная Корея (34.0).

По общему количеству медалей главным претендентом на лидерство считается сборная Германии (3.00), опережающая США (3.50), Норвегию (4.00) и Канаду (6.00).

Ставки на российских олимпийцев не принимаются, так как пока неизвестно, кто из спортсменов примет решение выступить на Играх под нейтральным флагом.

5 декабря исполком Международного олимпийского комитета отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года за нарушения антидопинговых правил. Выступить в южнокорейском Пхенчхане под нейтральным флагом смогут только спортсмены, доказавшие свою «чистоту».

Н.О.