Азербайджан освободил от НДС импорт летательных аппаратов и их комплектующиих для целей гражданской авиации

2017-12-15 18:36 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Летательные аппараты, их запчасти, двигатели и силовые установки, импортируемые в Азербайджан для целей гражданской авиации, освобождены от НДС.

Данный вопрос нашел отражение в дополнении к Налоговому кодексу, вынесенном на обсуждение на прошедшем в пятницу заседании Милли Меджлиса (парламента).

Согласно добавленному в статью 164 кодекса (Освобождение от уплаты налога) новому пункту (164.1.38), летательные аппараты, их запчасти, двигатели и силовые установки, импортируемые в Азербайджан для целей гражданской авиации, не облагаются НДС.