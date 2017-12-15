В Баку прошла церемония награждения лучших писателей 2017 года (ФОТО)

2017-12-15 19:01 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в клубе "Натаван" Союза писателей Азербайджана прошел торжественный вечер, организованный Литературно-творческой ассоциацией "ЛУЧ".

Премией "Гранат" был награжден Ариф Туран за активное участие в жизни ассоциации "ЛУЧ" и вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Ариф Туран Ариф муаллим в этом году издал три книги, две из которых "Корифеи азербайджанской культуры" и "Национальные герои Азербайджана" вызвали большой интерес литературной общественности и читателей.

Премией имени Молла Панах Вагифа - за лучшее произведение года (в состав независимой отборочной комиссии входили профессора БГУ) была награждена Марина Мурсалова за роман "Tabula rasa". Это художественное повествование, основанное на событиях тысячелетней давности. Его ценность состоит в том, что наряду с художественным вымыслом в нем присутствует детальное описание нравов, быта, религиозных ритуалов и традиций наших предков – зороастрийцев. По словам автора, информацию для романа она собирала около семи лет. С докладом о жизни и творчестве великого поэта Молла Панах Вагифа выступила доцент кафедры фольклора Бакинского государственного университета Кямаля Исмаилзаде.

Руководитель ассоциации "ЛУЧ" Тофик Меликли отметил позитивную тенденцию – только за первую половину года в ряды ассоциации влились 20 новых членов.

Тофик Меликли рассказал о проведенной за прошедший год работе ассоциации, отметил успехи, которых достигли ее авторы. В частности, Ляман Багирова, которая в начале года была отмечена грамотой посольства России в Азербайджане, за истекший период выиграла сразу несколько международных конкурсов в России, Беларуси, Украине и Болгарии.

Руководитель отметил плодотворную совместную работу членов ассоциации Лейлы Бегим, проживающей в Чехии и Ефима Абрамова из Израиля. По их пьесе "Мечтающие мальчики" народный артист Азербайджана Вагиф Асадов поставил спектакль "Yarımçıq qalmış", который и по сей день с успехом идет на сцене Театра юного зрителя. Постановка посвящена памяти Самира Качаева - талантливого молодого скульптора, выпускника Азербайджанской государственной академии художеств, погибшего в ожесточенных боях в апреле 2016 года, начавшихся в результате провокации армянских вооруженных формирований.

Повесть "Черные подснежники", также написанная Лейлой Бегим в соавторстве в Ефимом Абрамовым, в этом году заняла первое место в конкурсе TEAM-2017 в Лондоне и в конкурсе Центра выходцев из Азербайджана "АзИз" (Международная ассоциация Израиль - Азербайджан) в Израиле.

Директор Музея миниатюрной книги Зарифа Салахова отметила, что поэма Лейлы Бегим "Плач по Карабаху" будет издана в виде миниатюрной книги, которая пополнит экспозицию этого единственного в мире музея.