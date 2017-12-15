Испанию могут отстранить от участия в ЧМ-2018

2017-12-15 18:50 | www.oxu.az | 5

Сборная Испании может не сыграть на чемпионате мира в 2018 году из-за политического вмешательства.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Pais.

ФИФА направила письмо в футбольную федерацию Испании, объяснив, что "фурия роха" может лишиться путевки на предстоящий мундиаль, если правительство страны не прекратит вмешательство в выборы нового президента RFEF.

После отставки Анхеля Марии Вильяра, обвиняемого в коррупции, временно исполняющим обязанности президента был назначен Хуан Падрон.

Обычно ФИФА отстраняет страны, политическое давление в которых влияет на их футбольную ассоциацию.

Напомним, чемпионат мира 2018 в России стартует в июне. Сборная Испании попала в одну группу с Португалией, Марокко и Ираном.

Н.О.