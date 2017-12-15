Трампа назвали «международным хулиганом»

2017-12-15 19:00 | www.oxu.az | 5

Экс-премьер министр Малайзии назвал президента США Дональда Трампа «международным хулиганом» и «злодеем» за решение перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил Reuters.

«Сегодня мы видим международного хулигана. Трамп, найди кого-нибудь своего размера. Это решение по Иерусалиму только подогреет гнев мусульман. Мы должны использовать всю нашу власть, чтобы противостоять этому злодею, которым является президент США», - сказал 93-летний Махатхир Мохамад.

Помимо этого, бывший политик призвал все мусульманские страны разорвать связи с Израилем.

Н.О.