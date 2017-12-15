В регионах Азербайджана важно расширить организацию концертов и показ фильмов - министр

2017-12-15 19:02 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане новые региональные управления культуры и туризма должны активнее участвовать в деле пропаганды туристических возможностей для зарубежных гостей. Об этом министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал, выступая на совещании, посвященном деятельности региональных управлений, функционирующих с января 2017 года.

Министр сказал, что число приезжающих в Азербайджан туристов растет. «Новосозданные региональные управления культуры и туризма должны внести свой вклад в эти мероприятия, активней участвовать в деле пропаганды культурных, исторических ценностей, туристических возможностей страны», - сказал Гараев.

Министр подчеркнул важность налаживания туристических услуг на уровне современных требований, отметил, что в регионах должен быть повышен уровень культурных услуг, важно расширить организацию концертов и показ фильмов. Для этого для работающих в регионах сотрудников будут организованы тренинги, курсы повышения квалификации, расширены их знания по использованию современных информационных технологий.