Азербайджан увеличит применение технологии блокчейн

2017-12-15 19:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Технологии блокчейн в мире уделяется очень большое внимание. Об этом в пятницу сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом Сумгайытского химико-промышленного парка.

“Открытие современного и обладающего большими возможностями Дата-центра является очень значимым событием. Это центр, опирающийся на самые последние технологии. В этой сфере Азербайджан демонстрирует лидерство в мировом масштабе. Как вы знаете, технологии блокчейн в мире уделяется очень большое внимание. Многие страны, компании стараются, работают над тем, чтобы внедрить эту технологию у себя. Азербайджан здесь находится в первых рядах. Создание такого большого и современного, отвечающего всем мировым стандартам Дата-центра показывает, что мы смотрим в будущее, мы развиваем страну в соответствии с прогрессивными процессами, протекающими в мире. Это как научный центр, так и промышленное предприятие, а также большой бизнес-участок”, - сказал глава государства.

Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии на территории Сумгайытского химико-промышленного парка Центра обработки, регистрации и передачи данных ООО STDC.