Археологи нашли в Индонезии останки древнейшего рыболова на Земле

2017-12-15 19:24 | www.trend.az | 4

Ученые из Австралии обнаружили на одном из островов Индонезии останки древней женщины, захороненной вместе с ее рыболовными крючками и снастями примерно 12 тысяч лет назад, говорится в статье, опубликованной в журнале Antiquity, передает РИА Новости.

"Это открытие показывает, что обитатели острова Алор связывали себя с морем и в жизни, и в смерти. Эти крючки похожи по форме на аналогичные приспособления, которые изготавливали жители Японии, Австралии и многих других уголков мира. Мы предполагаем, что все эти народы самостоятельно изобрели подобные крючки, а не научились изготовлять их у соседей, так как подобная форма была наиболее оптимальной для ловли рыбы в то время", - заявила Сью О'Коннор (Sue O'Connor) из Национального университета Австралии в Канберре.

О'Коннор и ее коллеги уже несколько десятилетий проводят раскопки на Зондских островах, на Новой Гвинее и других клочках Земли в морях Юго-Восточной Азии, где в далеком прошлом жили предки австралийских аборигенов и современных народов Полинезии и Микронезии.

В 2011 году им удалось совершить невероятную находку - они откопали в пещере Джерималай на восточном побережье острова Тимор фрагменты древнейших рыболовных крючков, чей возраст составлял примерно 11 и 23 тысячи лет, а также кости рыбы, пойманных при их помощи.