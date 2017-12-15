Недавно одобренный доклад Европарламента - шаг в правильном направлении - Аманда Пол

2017-12-15 19:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Недавно одобренный доклад Европейского парламента «Общая внешняя политика и политика безопасности» может иметь решающее значение для нахождения долгожданного решения конфликтов в Европе.

Аманда Пол, старший аналитик по политическим вопросам Центра европейской политики (ЦЕП), рассматривает недавно подписанный документ как шаг в правильном направлении.

«Было бы замечательно, если бы формулировки, используемые в этом отчете, были воспроизведены в других документах ЕС, связанных с регионом», - подчеркнула она.

Пол прокомментировала недавно утвержденную «Общую внешнюю политику и политику безопасности», которая впервые подтвердила обязательства ЕС по поддержке территориальной целостности всех стран "Восточного партнерства" в пределах их международно признанных границ.

«Насколько мне известно, в первый раз было использовано выражение «международно признанные границы» в отношении всех государств "Восточного партнерства», - добавила она.

Пол подчеркнула, что ЕС должен иметь только один подход к поддержке территориальной целостности стран "Восточного партнерства", но исторически это не всегда так.

Тем не менее Пол считает, что вряд ли будет заметно изменение подхода ЕС с точки зрения его политики по разрешению конфликтов в странах "Восточного партнерства", особенно нагорно-карабахского конфликта.

«Исторически сложилось так, что в ЕС-28 была политика, основанная на поддержке усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ и поддержании сбалансированного подхода к Армении и Азербайджану. Это вряд ли изменится", - сказала она.

Пол напомнила, что ЕС неоднократно подчеркивал, что они считают решение затяжных конфликтов в районе "Восточного партнерства" приоритетом, но очевидно, это легче сказать, чем сделать, потому что всем этим конфликтам почти 30 лет.

«История показала, что чем больше времени проходит, тем становится труднее разрешение конфликтов», - сказала она.

(Автор: Гюльгыз Мурадова. Текст: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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