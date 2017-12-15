Forbes назвал самых богатых спортсменов всех времён

2017-12-15 20:19 | www.oxu.az | 4
Forbes подсчитал состояние спортсменов и составил список самых обеспеченных из них.
Как передает Oxu.Az, золото рейтинга самых богатых спортсменов всех времен досталось американскому баскетболисту Майклу Джордану. Согласно данным издания, он заработал за свою карьеру $1,85 миллиарда.
В тройку лидеров попали также его соотечественники - гольфисты Тайгер Вудс с $1,7 миллиарда и Арнольд Палмер, чье состояние оценили в $1,4 миллиарда.
Далее расположились гольфист Джек Никлаус ($1,2 миллиарда), пилот «Формулы-1» Михаэль Шумахер ($1 миллиард) и гольфист Фил Микельсон ($815 миллионов).
Среди футболистов самым богатым оказался экс-игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм с доходом в $800 миллионов. Он разделил шестое-седьмое места с американским баскетболистом Коби Брайантом.
Португалец Криштиану Роналду, пятикратный обладатель «Золотого мяча», в рейтинге занял 12-е место ($725 миллионов). Аргентинец Лионель Месси, также пять раз получавший «Золотой мяч», разместился на 16-й строчке ($600 миллионов).