Отношения Узбекистана и Азербайджана будут развиваться в интересах стабильности в регионе - посол

2017-12-15 19:38 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сложившиеся отношения настоящей дружбы и сотрудничества между Узбекистаном и Азербайджаном будут и далее развиваться в интересах обеих стран, а также мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии, сказал в пятницу чрезвычайный и полномочный посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев на торжественном приеме в Баку по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Узбекистана.

Он отметил, что для населения Узбекистана День конституции - это общенациональный праздник, наполненный глубоким историческим, политическим и социальным значением.

"С принятием 25 лет назад Основного закона страны народ Узбекистана определил будущее Родины, суть, содержание и цели политико-правового, социального, экономического, духовного развития страны, ее место в международном сообществе. На основе нашей Конституции сформированы национальная законодательная система, государственные органы, институты гражданского общества страны. В настоящее время во всех сферах осуществляются широкомасштабные реформы. Постоянно растет социально-экономический, политический и оборонный потенциал государства, расширяется мировоззрение наших граждан. Все это является непосредственным результатом реализации Основного закона страны, обладающего жизнеутверждающей силой", - сказал Файзиев.

Он отметил, что Узбекистан хорошо понимает, что перед ним стоят важные задачи в целях полной реализации требований Конституции.

"Нам предстоит еще немало сделать для дальнейшего повышения уровня и качества жизни нашего народа, реального обеспечения прав и интересов человека. С учетом этого в Узбекистане принята Стратегия действий по пяти приоритетным направлениям развития страны в 2017-2021 годах. Данный документ по своей сути стал «дорожной картой» системных реформ во всех сферах жизни нашего общества. В рамках реализации Стратегии действий только в этом году принято более 20 законов и свыше 700 подзаконных актов. При этом мы исходили из того, чтобы законы соответствовали чаяниям людей, работали на интересы страны", - сказал Файзиев.

Посол рассказал, что в Узбекистане в рамках реализации закрепленных в Конституции социальных прав граждан в течение года проделана огромная работа: в сельской местности на основе новых типовых проектов построены 24 тысячи домов, в городах – 187 современных многоэтажных домов; улучшено водоснабжение 350 тысяч человек; на базе сельских врачебных пунктов создано около 800 семейных поликлиник и более 400 пунктов скорой медицинской помощи; отремонтировано более 300 дошкольных образовательных учреждений.

"Следует также особо отметить, что в центре внимания государства и общества находится соблюдение принципа социальной справедливости, вопрос создания нуждающимся в помощи и поддержке людям, в первую очередь с ограниченными физическими возможностями, условий для полноценной жизни. К примеру, только в этом году инвалидам выплачено 2,6 триллиона сумов пенсий и пособий; подписаны договоры о выделении на льготной основе домов более 1200 нуждающимся в жилье малообеспеченным гражданам; для оздоровления инвалидов и людей пенсионного возраста им бесплатно выдано около 24 тысяч путевок в лечебно-профилактические учреждения республики", - сказал Файзиев.

В завершении он отметил, что в предстоящем году в Узбекистане будет продолжена работа, направленная на обеспечение прав и законных интересов граждан, которые закреплены в Конституции.

"Пользуясь случаем, хотел бы пожелать Президенту Азербайджана, уважаемому Ильхаму Алиеву, а также народу братской нам страны счастья, доброго здоровья и дальнейшего процветания. Убежден, что сложившиеся отношения настоящей дружбы и сотрудничества будут и далее развиваться в интересах наших стран, а также мира, безопасности и стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии", - сказал посол.

(Авторы: Максим Цурков, Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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