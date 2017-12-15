SpaceX впервые запустила Dragon на использованной ракете

2017-12-15 20:39 | www.oxu.az | 6

SpaceX впервые запустила к МКС ранее использованный космический грузовой корабль Dragon на использованной ракете-носителе, передает Oxu.Az со ссылкой на lenta.ru.

Как сообщается в Twitter компании, грузовик выведен на орбиту.

Dragon запустили на ракете Falcon 9. Как пишет TechCrunch, это первый запуск SpaceX, где участвуют оба типа ранее использовавшегося оборудования.

Компания Илона Маска впервые запустила использованный Dragon в июне — ту же самую грузовую капсулу SpaceX отправляла на МКС в 2014 году.

В марте компания впервые запустила Falcon 9 с многоразовой первой ступенью. Двигатель в этой части ракеты — одна из самых дорогих ее частей. Многоразовая первая ступень позволит снизить затраты на космические запуски с 60 миллионов долларов до 40 миллионов, писал The Verge.

C.Б.

