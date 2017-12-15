«Сумгаит» выбил «Карабах» из Кубка Азербайджана

2017-12-15 21:08 | www.oxu.az | 5

Неожиданный результат зафиксирован на четвертьфинальной стадии Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, бессменный чемпион и обладатель Кубка страны последних лет «Карабах» уступил по сумме двух встреч «Сумгаиту».

В первой игре «Карабах» одолел сумгаитцев со счетом 2:1, однако сегодня в ответной встрече сумгаитцы победили 2:0 и вышли в полуфинал. Голы забили Кямал Мирзоев (22-я минута) и Амиль Юнанов (90-я).

В другом сегодняшнем четвертьфинале «Габала» в гостях обыграла «Сабаил» (4:2). По сумме двух игр «Габала» выиграла 5:2 и сыграет в полуфинале с «Нефтчи». В другой паре 1/2 финала «Кешля» встретится с «Сумгаитом».

Отметим, что «Сумгаит» вышел на эту игру без своего главного тренера Самира Абасова, который отправился на стажировку в мадридский «Атлетико».

С.Б.

