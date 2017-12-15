В Кубке Азербайджана определились полуфиналисты

2017-12-15 21:27 | www.apa.az | 5

Определились полуфинальные пары Кубка Азербайджана по футболу.

Как передает АПА-Спорт, «Сумгаит» одолев в ответном матче ¼ финала чемпиона страны «Карабах» со счетом 2:0 пробился в полуфинал. В первом матче победил «Карабах» с минимальным счетом 1:0.

Еще одним участником ½ стала «Габала», переигравшая в гостях «Сабаил» 4:2 (первый матч 0:1)

Таким образом, в полуфиналах встретятся «Габала»-«Нефтчи» и «Сумгаит»-«Кешля».

Матчи пройдут 11-18 апреля 2018-го года.

“Сумгаит” – “Карабах” - 2:0 (первый матч - 0:1)

Голы: Мирзоев, 22 (1:0), Юнанов, 90+1 (2:0)

“Сабаил” – “Габала” - 2:4 (первый матч - 0:1)

Голы: Попович, 16 (1:0), Озобич, 22 (1:1), Р.Гурбанов, 44 (1:2), Коне, 56 (1:3), Дабо, 75 (1:4), Тагаев, 78 (2:4)