Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes

2017-12-15 19:56 | www.trend.az | 5

Назван самый богатый спортсмен всех времен по версии Forbes

Американский баскетболист Майкл Джордан возглавил список 25 самых богатых спортсменов всех времен по версии журнала Forbes, передает Интерфакс.

Согласно рейтингу, обнародованному на сайте журнала, американец заработал за свою карьеру $1,85 млрд.

Джордан - легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступал за команды "Чикаго Буллз" (1984-1993, 1995-1998), "Вашингтон Уизардс" (2001-2003). Он - шестикратный чемпион НБА, двукратный олимпийский чемпион.

Компанию в тройке богатейших спортсменов по версии Forbes Джордану составили его соотечественники, гольфисты Тайгер Вудс ($1,7 млрд) и Арнольд Палмер ($1,4 млрд).