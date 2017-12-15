В Азербайджане запретят передавать в частную собственность земли, на которых расположены кладбища

2017-12-15 20:07 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане могут запретить передавать земли, на которых расположены кладбища, в частную собственность.

Данный вопрос нашел отражение в дополнении в закон "Об управлении муниципальными землями", которое обсуждалось в пятницу на заседании комитета Милли Меджлиса (парламента) по вопросам аграрной политики.

Согласно предложенному дополнению, к существующему в действующем законодательстве перечню муниципальных земель, которые не могут быть переданы в частную собственность, добавлены также земли, на которых расположены кладбища.

Изменение рекомендовано к обсуждению на очередном пленарном заседании парламента.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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