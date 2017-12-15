КНДР развивает биологическое и химическое оружие

2017-12-15 20:42 | www.trend.az | 5

Угроза миру со стороны Северной Кореи не ограничиваются ядерным оружием, речь также идет о развитии биологического, химического оружия и киберугрозе, заявил глава МИД Японии Таро Коно, передает РИА Новости.

"Представляемая Северной Кореей угроза также включает возможности производства других видов оружия массового поражения, таких как биологическое и химическое оружие", - сказал министр, выступая в СБ ООН.

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