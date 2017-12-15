В ненефтяном секторе Азербайджана ожидается рост в 4%

2017-12-15 22:11 | www.oxu.az | 5

В следующем году в Азербайджане будет 4% рост в ненефтяном секторе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом говорится в пресс-релизе миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита в Азербайджан.

Глава миссии МВФ Мохаммад аль-Корчи заявил, что в 2017 году в экономики Азербайджана началась стабилизация: «В результате макроэкономической политики экономика стабилизировалась, а ненефтяной и сельскохозяйственный сектор расширяется. Несмотря на проделанные работы инфляция остается высокой. На 2017 г. ожидаем рост ВВП на 0,3% и 13% инфляции».

С.Б.

