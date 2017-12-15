Марадона поиздевался над Роналду

2017-12-15 22:18 | www.oxu.az | 4

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона посмеялся над португальским форвардом мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Как передает Oxu.Az, слова аргентинца приводит AS.

«Криштиану считает себя лучшим в истории? Скажите ему, чтоб перестал прикалываться! А вообще он изумительный игрок. Он очень точен и всегда находится там, где от него требуется в решающие моменты игры», — сказал Марадона.

57-летний аргентинец также заявил, что получил бы больше «Золотых мячей», чем Роналду и Лионель Месси. «Очень сложно вручать лишь один "Золотой мяч" игроку. Потому что давать его Роналду или Месси… Сейчас это скучно. Я бы получил больше, чем они», — добавил Марадона.

8 декабря Роналду назвал себя лучшим футболистом в истории. Днем ранее он в пятый раз завоевал «Золотой мяч» — приз лучшему футболисту по итогам года. Нападающий опередил в голосовании Месси из «Барселоны» и Неймара из «Пари Сен-Жермен». По количеству наград он сравнялся с Месси.

В 1999-м Марадона был признан лучшим спортсменом XX века в Аргентине. В 2001-м Международная федерация футбола (ФИФА) назвала его и бразильца Пеле лучшими футболистами в истории.

С.Б.

