Убийство полицейского должно караться смертью - Трамп

2017-12-15 21:33 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости применения смертной казни за убийство сотрудников полиции. Об этом американский лидер заявил, выступая перед выпускниками академии ФБР, передает РИА Новости.



"Сегодня я хочу предупредить тех, кто совершает насилие против нашей полиции: мы будем защищать тех, кто защищает нас, и мы считаем, что преступники, убивающие сотрудников полиции, должны приговариваться к смертной казни", — сказал он.

Президент США привел данные о том, что в целом по стране в 2016 году полицейские подвергались нападениям в среднем каждые десять минут. "Эти антиполицейские настроения ошибочны и опасны, мы будем бороться с ними", — сказал Трамп.

"Каждая капля крови мужчины или женщины в синем (сотрудника правоохранительных органов) – это рана, нанесенная нашей стране. И когда погибает брат или сестра в форме, в этот день вся Америка истекает голубой кровью", — заявил Трамп.