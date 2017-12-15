Тиллерсон: “США готовы к военному решению конфликта с КНДР”

2017-12-15 22:39 | www.apa.az | 6

США готовы к военному решению по Северной Корее, "если что-то пойдет не так".

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

"Президент Трамп ясно сказал, что с военной точки зрения мы будем готовы, если что-то пойдет не так. И наши вооруженные силы готовы", - сказал дипломат.

По его словам, Соединенные Штаты не примут предварительных условий для начала переговоров с КНДР.

«Мы не принимаем никакого ослабления режима санкций в качестве предварительного условия, также не принимаем возобновление гуманитарной помощи в качестве предварительного условия» - сказал Тиллерсон журналистам.