Выпуск «Поле чудес» посвятили Азербайджану– ФОТО

2017-12-15 22:29 | www.oxu.az | 5

В эфир вышла программа «Поле чудес», посвященная Азербайджану и Международному дню чая.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Novosti.az, cтудия была украшена коврами, игровой стол был украшен гранатами, сухофруктами,национальными сладостями привезенными из Азербайджана. Помощницы Леонида Якубовича были облачены в Азербайджанские национальные одежды.

Якубовичу был подарен ковер с его портретом, футболка и мяч с подписями игроков команды «Карабах»а, варенья с разными Азербайджанскими фруктами и... нефть . Был исполнен народный танец «Армуды» в конце которого ведущего угостили чаем в стакане армуды, звучала музыка в исполнении зурны и нагары. В передаче были показаны чайные традиции нашей страны.

Одним из участников передачи был Заслуженный артист Азербайджана, шоумен, продюсер Мурад Дадашев. Он показал отличную игру и стал победителем игры и обладателем Суперприза.

С.Б.

