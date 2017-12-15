Авиасообщение между Москвой и Каиром возобновится 1 февраля

2017-12-15 21:42 | www.trend.az | 4

Авиасообщение между Москвой и Каиром возобновится с 1 февраля 2018 года. Об этом сообщило в пятницу министерство гражданской авиации Египта, передает ТАСС.

"В ходе визита главы Минавиации Шерифа Фатхи в Москву был подписан специальный протокол о возобновлении авиасообщения, - говорится в обнародованном заявлении для прессы. - На встрече достигнута договоренность о том, что правительства двух стран дают "зеленый свет" авиакомпаниям запускать полеты между Москвой и Каиром с 1 февраля".

Также сообщается, что вопрос об открытии чартерных рейсов между Россией и египетскими курортными городами появится на повестке дня в апреле.