Президент Ильхам Алиев поздравил главу Казахстана и короля Бахрейна

2017-12-15 21:53 | www.trend.az | 4

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Республики Казахстан – Днем независимости.

Братский Казахстан завоевал значительные успехи в деле укрепления государственности, социально-экономической и гуманитарной сферах, стал активным и авторитетным членом мирового сообщества.

Верю, что в соответствии с волей наших народов, обладающих общим историческим прошлым и национально-духовными ценностями, азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения, наши дружба и партнерства, основанные на взаимной вере, доверии и поддержке, благодаря совместным усилиям будут развиваться и дальше.

Уважаемый Нурсултан Абишевич, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, братскому народу Казахстана – постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

Также глава государства направил поздравительное письмо Королю Бахрейна шейху Хамаду бен Исе Аль Халифе.

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Королевства Бахрейн.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Бахрейном и впредь будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

B этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Бахрейна – постоянного благополучия и процветания", - говорится в послании главы государства.

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