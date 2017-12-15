МВФ: Азербайджан добился заметных улучшений в сфере соцзащиты и развитии рынка труда

2017-12-15 22:34 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился заметных улучшений в сфере социальной защиты и развитии рынка труда, говорится в сообщении Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного в пятницу по итогам визита миссии в Баку.

С 30 ноября по 14 декабря в Баку находилась миссия МВФ во главе с Мохаммедом аль-Горчи. Целью миссии было проведение консультаций по статье IV Устава МВФ с правительством страны.

Среди мер по развитию рынка труда, в сообщении отмечается учреждение нового Фонда страхования от безработицы, проведение пенсионной реформы и переход от пассивных программм по занятости к активным.

Однако, отмечают эксперты МВФ, продолжение проведения реформ, в том числе структурных, имеют решающее значение: “Их влияние будет сильно размыто, если они не будут применяться активно и в полной мере”, - считают члены миссии.

Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда.

Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики.

(Автор: Азад Гасанли)