Дания легализовала медицинский каннабис

2017-12-15 23:02 | www.trend.az | 7

Датский парламент разрешил использовать медицинский каннабис для пациентов с целым рядом заболеваний, на которые не смогли повлиять другие болеутоляющие средства. Марихуана будет выписываться пациентам с сильными хроническими болями с 1 января, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Дании.



Медицинский каннабис легализован в качестве эксперимента. Новый порядок будет действовать четыре года, эффект применения каннабиса будет постоянно анализировать группа исследователей.

"С 1 января пациенты, например с хроническими болями или сильной тошнотой после химиотерапии, смогут получить назначенный доктором медицинский каннабис. Решение единогласно принято в парламенте. Теперь мы можем помочь пациентам с непереносимыми болями безопасным и законным способом", — сказала министр здравоохранения Эллен Тране Нёрби, слова которой процитированы в сообщении для прессы.

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