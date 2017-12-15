Тиллерсон: США готовы к военному решению по КНДР

2017-12-15 23:14 | www.oxu.az | 4

США готовы к военному решению по Северной Корее, «если что-то пойдет не так».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.

«Президент Трамп ясно сказал, что с военной точки зрения мы будем готовы, если что-то пойдет не так. И наши вооруженные силы готовы», - сказал дипломат.

По его словам, Соединенные Штаты не примут предварительных условий для начала переговоров с КНДР.

«Мы не принимаем никакого ослабления режима санкций в качестве предварительного условия, также не принимаем возобновление гуманитарной помощи в качестве предварительного условия» - сказал Тиллерсон журналистам.

С.Б.

