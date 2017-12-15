МВФ: Экономика Азербайджана в среднем будет расти на 3,5-4%

2017-12-15 23:21 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Международный валютный фонд (МВФ) ожидает ежегодное увеличение экономики Азербайджана на 3,5 - 4 процента в среднесрочной перспективе, говорится в сообщении, распространенном в пятницу по итогам визита миссии фонда в Баку. В Баку с 30 ноября по 14 декабря находилась миссия во главе с Мухаммедом Аль-Горчи. В течение двух недель эксперты фонда провели в столице Азербайджана консультации по статье IV Устава МВФ. “Экономика [страны] стабилизировалась в 2017 году благодаря активной макроэкономической политике и высоким ценам на нефть. Ненефтяная экономика начала развиваться, в основном, за счет возрождения сфер услуг и сельского хозяйства. Более высокие цены на нефть, расширение ненефтяного экспорта и сокращение импорта позволили восстановить профицит счета текущих операций”, - говорится в сообщении. МВФ ожидает, что в 2017 году экономика Азербайджана сократится на 0,3 процента, а инфляция составит 13 процентов. Как отмечается, в краткосрочной перспективе прогноз по росту экономики является позитивным. “С расширением государственных инвестиций и социальных расходов ненефтяной сектор [экономики], как ожидается, вырастет на четыре процента в 2018 году. С другой стороны, энергетический сектор продолжит сокращаться. В целом, рост экономики страны ожидается на уровне двух процентов в 2018 году, а в среднесрочной перспективе с началом добычи газа на новых месторождениях будет варьировать в пределах 3,5 - 4 процентов”, - считают эксперты Валютного фонда. Кроме того, согласно прогнозам фонда, уровень инфляции в Азербайджане в 2018 году составит семь процентов, а в последующие годы будет сокращаться. В то же время, МВФ отмечает, что для правительства страны все еще существуют определенные риски. Так, с замедлением темпов рецессии и повышением цен на нефть правительство может столкнуться с давлением вернуться к фиксированному курсу маната, однако, эксперты фонда рекомендуют сопротивляться этому давлению. “Несмотря на то, что цены на нефть выросли по сравнению с 2016 годом, не стоит ждать, что они вернуться к уровню 2011-2014 годов”, - подчеркивают эксперты МВФ. Ожидается, что в 2018 году увеличатся фискальные, в особенности капитальные расходы, говорится в сообщении. “Высокие цены на нефть должны помочь Азербайджану нейтрализовать негативное влияние на фискальный баланс, однако все еще сохраняется беспокойство в связи с качеством государственных инвестиций, а также возможностью экономики “усвоить” такой большой рост капитальных расходов. Правительство планирует ответить на эти вызовы, частично, внедрив с 2019 года новые фискальные правила. Введение этих правил будет шагом в нужном направлении и если они будут хорошо составлены, то помогут улучшить предсказуемость государственной политики”, -считают эксперты фонда. Офис МВФ открыт в Баку с 1992 года. В 1995-2005 годах для поддержки программы экономических реформ МВФ выделил Азербайджану кредиты на 577,3 миллиона долларов. Азербайджан полностью погасил кредиты фонда. Начиная с 2005 года, необходимости обращаться к финансовым средствам МВФ у Азербайджана не возникало, поэтому с 2006 года МВФ и Азербайджан сотрудничают в рамках консультаций и миссий техпомощи по основным направлениям макроэкономической политики. (Автор: Азад Гасанли)