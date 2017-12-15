МВФ спрогнозировал инфляцию в Азербайджане

2017-12-15 23:32 | www.oxu.az | 4

«В 2018 году рост экономики Азербайджана составит 2%. С запуском нового газового проекта этот показатель в среднесрочной перспективе может составить от 3,5 до 4%».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Мохаммед Аль-Гарчи.

По его словам, в Азербайджане в следующем году инфляция ожидается на ожидается на уровне однозначной цифры:

«С запуском нового газового проекта рост экономики может колебаться в пределах 3,5-4%. В результате принятых мер инфляция снизится до 7% в 2018 году. Риски в банковском секторе до сих пор не полностью решены, налоговые платежи еще больше увеличатся. Высокие цены на нефть могут помочь уменьшить негативные последствия».

С.Б.

