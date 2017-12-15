Правительство Азербайджана усилит надзор в банковском секторе

2017-12-15 23:40 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана может прекратить “закрывать глаза” на нарушение нормативных требований действующими в стране банками. Согласно сообщению Международного валютного фонда (МВФ), опубликованному в пятницу по итогам визита миссии в Баку, правительство страны согласно с тем, что в ближайшей перспективе снисходительность регулятора должна быть устранена, а подотчетность банков, наоборот, усилена. С 30 ноября по 14 декабря в Баку находилась миссия МВФ во главе с Мохаммедом Аль-Горчи. Целью миссии было проведение консультаций по статье IV Устава МВФ с правительством страны. Как отмечается в сообщении, устранение уязвимостей в банковском секторе является самой главной задачей, стоящей перед правительством. Для решения проблем сектора, отмечают эксперты фонда, правительство должно определить все проблемные активы, которые обременяют финансовую систему страны. “Скорейшее принятие адекватных решений в этом направлении будет способствовать экономическому росту”, - говорится в отчете. МВФ также отмечает, что финансовый регулятор предпринял попытки усилить банковский надзор и резолюцию банков для содействия финансовой стабильности сектора. В феврале и декабре 2015 года в Азербайджане произошла девальвации, после которой начался рост проблемных активов, что в свою очередь, стало одной из основных проблем ухудшения финансового положения банков. В результете многие банки стали нарушать регулятивные требования, в том числе требования к минимальному размеру уставного капитала в 50 миллионов манатов. Центральному банку, а затем и Палате надзора над финансовыми рынками пришлось “закрывать глаза” на несоответствия нормативным требованиям и дать банкам время исправить эти проблемы. (Автор: Азад Гасанли)