МВФ: В 2018 году рост ненефтяного сектора Азербайджана ожидается на уровне 4%

2017-12-16 00:13 | www.apa.az | 4

Перспектива экономического роста в Азербайджане в ближайшем будущем позитивна.

В следующем году на фоне роста государственных инвестиционных и социальных расходов ожидается увеличение ненефтяного сектора экономики на 4 процента.

Как передает АПА, об этом говорится в отчете миссии Международного валютного фонда (МВФ) по итогам визита в Азербайджан.

«В целом рост экономики Азербайджана ожидается на уровне 2 процентов. В среднесрочной перспективе, с началом добычи газа на новых месторождениях рост экономики будет варьироваться в пределах 3,5 - 4 процентов. Уровень инфляции в 2018 году составит 7 процентов, а в последующие годы будет сокращаться», отмечается в документе.