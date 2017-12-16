Четыре палестинца погибли при столкновениях в Израиле - ОБНОВЛЕНО

2017-12-16 00:26 | www.apa.az | 4

Четыре палестинца погибли от огнестрельных ранений в пятницу в столкновениях с израильтянами на фоне очередной волны протестов, связанных с признанием США Иерусалима столицей Израиля.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщает министерство здравоохранения Палестинской национальной администрации.

Столкновения на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме обострились после пятничных молитв. Палестинцы начали жечь покрышки и бросать камни в израильских пограничников, которые открывали по атакующим огонь и применяли слезоточивый газ. За сутки ранения получили около 400 палестинцев, уточняется в сообщении.

Отмечается, что пятница стала днем самых ожесточенных столкновений между палестинцами и израильтянами после 6 декабря, когда президент США Дональд Трамп официально объявил, что Вашингтон признает Иерусалим столицей Израиля. С этого момента, учитывая последние данные, в столкновениях погибло восемь палестинцев.

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20:06

Двое палестинцев погибли, 263 ранены в результате столкновений с израильской армией в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, палестинский персонал Красного Полумесяца предоставил скорую помощь 263 палестинцам на Западном берегу и Иерусалиме, из них 13 были ранены боевыми пулями, 47 резиновыми, 177 пострадали от слезоточивого газа

"Палестинец 32 года был убит в секторе Газа. Еще один палестинец 29 лет погиб от попадания боевой пули израильской армии в голову в районе Нахаль Озь на востоке от города Газа", - заявил агентству пресс-секретарь министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кедра.