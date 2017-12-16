В Вашингтоне назвали Стену плача в Иерусалиме территорией Израиля

2017-12-16 00:20 | www.trend.az | 4

США считают Стену плача в Иерусалиме территорией Израиля, заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации США, передает РИА Новости.

"Мы не можем себе представить ситуацию, в которой Западная стена не была бы частью Израиля. Но, как говорил президент (США Дональд) Трамп, конкретные границы суверенитета Израиля должны быть частью соглашения по окончательному статусу (Иерусалима)", - сказал представитель администрации журналистам.

Стена плача, также известная как Западная стена, считается единственным остатком иудейского Храма, стоявшего на Храмовой горе и разрушенного в I веке нашей эры римлянами. Сейчас на Храмовой горе находятся святыни ислама.