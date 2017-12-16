В Гондурасе число жертв протестов после выборов увеличилось до 16 человек

2017-12-16 00:24 | www.trend.az | 5

До 16 человек увеличилось общее число погибших в ходе беспорядков и протестов, начавшихся в Гондурасе после президентских выборов 26 ноября, сообщает национальная комиссия по правам человека центральноамериканской страны, передает РИА Новости.



Ранее сообщалось о семи погибших. Протесты были начаты оппозицией, недовольной итогами выборов. По последним официальным данным, даже после пересчета части голосов по требованию оппозиции, действующий президент Хуан Карлос Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла — 41,38%.

Как уточняет портал Universal, среди погибших есть и полицейские. Также задержано почти 1,7 тысячи человек за участие в беспорядках.

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