В Гондурасе число жертв протестов увеличилось до 16 человек

2017-12-16 00:58 | www.apa.az | 5

До 16 человек увеличилось общее число погибших в ходе беспорядков и протестов, начавшихся в Гондурасе после президентских выборов 26 ноября.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, ранее сообщалось о семи погибших.

Протесты были начаты оппозицией, недовольной итогами выборов. По последним официальным данным, даже после пересчета части голосов по требованию оппозиции, действующий президент Хуан Карлос Эрнандес набирает 42,98%, его соперник от оппозиционного альянса Сальвадор Насралла - 41,38%.

Как уточняет портал Universal, среди погибших есть и полицейские. Также задержано почти 1,7 тысячи человек за участие в беспорядках.