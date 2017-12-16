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Tarixdə ən çox qazanan idmançıların adları açıqlanıb - SİYAHI

2017-12-16 01:15 | www.apa.az | 11

Məşhur “Forbes” jurnalı tarixin ən çox qazanan idmançılarının reytinq siyahısını tərtib edib.

Apasport.az saytının məlumatına görə, 25 nəfərin yer aldığı siyahıda idmançıların həm peşəkar müqavilələrdən, həm də sponsor anlaşmalarından toplam qazancları qeyd edilib

Maraqlıdır ki, sözügedən reytinq cədvəlinə bütün zamanların yaxşı basketbolçusu hesab edilən Maykl Cordan başçılıq edir. O, ümumilikdə 1.85 milyard dollar qazanıb.

25 nəfərlik siyahını diqqətinizə çatdırırıq.

1. Maykl Cordan (basketbol) – 1.85 milyard dollar

2. Tayger Vuds (qolf) – 1.7 milyard

3.  Arnold Palmer (qolf) – 1.4

4. Cek Niklaus (qolf) – 1.3

5. Mixail Şumaxer (Formula 1) – 1

6. Fil Mikelson (qolf) – 815 milyon

7-8. Kobe Brayant (basketbol), Devid Bekhem (futbol) – 800

9. Floyd Mayvezer (boks) – 785

10. Şakil O`Nil (basketbol) – 735

11. Lebron Ceyms (basketbol) – 735

12. Kriştianu Ronaldo (futbol) – 725

13. Qreq Norman (qolf) – 705

14. Mayk Tayson (boks) – 700

15. Roje Federer (tennis) – 675

16. Lionel Messi (futbol) – 600

17. Aleks Rodrigez (beyzbol) – 575

18. Ceff Qordon (ralli) – 525

19. Oskar De La Hoya (boks) – 520

20. Menni Pakyao (boks) – 510

21. Derek Citer (beyzbol) – 490

22-23. Peyton Menninq (Amerika futbol), Kevin Qarnet (basketbol) – 480

24. Evander Holifild (boks) – 475

25. Andre Aqassi (tennis) – 470

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