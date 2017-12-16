Определен самый богатый спортсмен в истории

2017-12-16 01:18 | www.apa.az | 6

Список самых богатых спортсменов в истории по версии журнала Forbes возглавил американский баскетболист Майкл Джордан.

Как передает АПА, по подсчетам издания, за свою карьеру атлет заработал около 1,85 миллиарда долларов.

Отмечается, что свое состояние шестикратный чемпион NBA заработал на сотрудничестве с множеством брендов.

Второе место досталось соотечественнику Джордана гольфисту Тайгеру Вудсу, чье состояние оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Замыкает тройку лидеров еще один американский игрок в гольф, Арнольд Палмер (1,4 миллиарда долларов).

Всего в списке присутствуют 25 спортсменов.